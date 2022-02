ANNA HOOGU ⟩ Ajakirjanikud annavad välja esimese eestikeelse raamatu laskesuusatamisest

Raamatu autorid on nii ala kui sporti laiemalt jälginud juba pikalt. Nad on aastaid ajakirjanikena töötanud, olümpialgi käinud, nii mõnegi raamatu toimetanud ja peatükke kirjutanud. Nüüd siis kirjutati koos terve raamat. «Plaan oli ambitsioonikas. Seda enam, et otsustasime teha kõike omal käel ja enda finantseeringuga. Aga entusiasm oli suur, ja nagu nüüd võime kinnitada, selles on jõud!» tunnistavad autoris Hooandjas.