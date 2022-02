Jõgevalt toimuvad Betti Alverile pühendatud luulepäevad «Tuuletund»

«Tuuletundi» korraldab MTÜ Tähetund koostöös Jõgeva kooliteatriga Liblikapüüdja ja Jõgeva põhikooliga. Luulepäevade peakorraldaja ja Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur tõdes, et ajakava oli seekord raske paika saada, sest truppidelt, kus mõni näitleja haigestunud, tuli järjest äraütlemisi. «Aga luulepäevi me ära jätta ei tahtnud, sest nii kaoks noortel motivatsioon luule ja teatriga tegelda. Noored väga ootavad seda kokkusaamist,» ütles Lianne Saage-Vahur, kes valmistab Liblikapüüdja eri truppidega ette tervelt viis lavastust. Kolme neist saab näha reedel, kaht laupäeval.

Korraldaja sõnul täidetakse luulepäevadel koroonareegleid. Juhendajatel peab olema koroonapass, õpilastel mitte. Küll aga on õpilased üldjuhul kaks korda nädalas testitud. Ja mõistagi eeldatakse, et haigena keegi luulepäevadele ei tule. «Soovitame noortel oma trupiga kokku hoida ja püüame seltskondi saalis hajutada. Ööbimiskohas, Piiri tänava koolimajas, on hajutamine veelgi lihtsam, sest ööbijaid on seekord üsna vähe,» sõnas Lianne Saage-Vahur.