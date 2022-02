NÄDALA RAAMAT ⟩ Ettearvamatu 1991. aasta Soome endise peaministri silme läbi

Aasta 1991 läks ajalukku kui suurte murrangute aeg – see oli selge piir kahe ajastu vahel. Ettearvamatuid ja vähetõenäolisi jõude, mis põhjustavad vapustavaid muutusi, on poliitiline mõtleja Nassim Taleb nimetanud mustadeks luikedeks. Just nende sõnadega ristis Esko Aho, Soome peaminister 1991–1995, mälestused oma esimesest aastast riigitüüri juures.