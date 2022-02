GALERII ⟩ Aasta parimad reisiraamatud kirjutasid Indrek Rohtmets ja Eia Uus

Rännak hingesügavustesse

Eia Uus, «Kirjad Buenos Airesest». FOTO: Raamat

Eia Uusi «Kirjad Buenos Airesest» pälvis žüriilt maksimumpunktid kui hästi läbi komponeeritud kunstiteos. «Raamat annab ülevaate väga eripalgelisest linnast ja autori eripalgelistest emotsioonidest selles linnas. Kuigi teos on üles ehitatud justkui fragmentidena, ei ole see juhulik reisipäevik ega -blogi, vaid terviklikult komponeeritud kunstiteos,» sõnas žürii tööd koordineerinud Go Traveli nõukogu esimees Tiit Pruuli.

Postimehe kirjastuse juht Katrin Jaaska lisas, et Eia Uusi «Kirjad Buenos Airesest» viib lugejaid rännakule ka autori enda hingesügavustesse. «See on raamat, mis võimaldab saada osa kõigest sellest värvikirevast, mida pakub kauge kultuur, sealsed inimesed ja reisil olemise helgus, kuid samas saab lugeja aimu ka ühe naise mõtetest. Aus ja ehe, ühe elujanulise rännaku avameelne üleskirjutus. Ka raamatut käes hoides, seda avamata ja lihtsalt kaant paitades saad aru, et see raamat on «alasti», midagi ei ole varjatud.»

Autor Eia Uus väljendas rõõmu, et raamat on leidnud tee nii paljude lugejate hinge. «Mul läks aega, et selle raamatu killukestes näha tervikut ning ma polnud kindel, kas teised seda tunnetavad. Mul on pöörane heameel, et selline ebatavaline raamat on lugejatele sügavat lugemisnaudingut pakkunud!»

Loodusele lähemale

Indrek Rohtmets, «Üks rott läks rändama». FOTO: Raamat

Indrek Rohtmetsa raamat «Üks rott läks rändama» võlus hindajaid sooja ja õpetliku sisuga ning raamatu välja andnud kirjastuse Varrak peatoimetaja Krista Kaer ütles, et teos sobib igas eas lugejatele. «Indrek Rohtmets on võtnud oma loodusreiside tutvustajaks rott Krõssu ning see annab talle võimaluse teha ootamatuid käike ja käänakuid ning valida mõnusa tooni, mis peaks sobima igas eas inimestele.»

Tiit Pruuli lisas, et Indrek on aastakümneid looduses rännanud ning eestlasi loodusele lähendanud. «Nüüd on tema looduse- ja reisiarmastusest sündinud teos, kus kulgetakse läbi paljude erinevate maade tutvudes sealsete loomade ja taimedega,» rääkis žürii esimees.

Indrek Rohtmets sõnas, et reisikirjandus on teda paelunud juba lapsest peale. «Mind on huvitanud reisikirjandus nii kaua kui end mäletan ja olen selles vallas küllalt palju ka teinud. Kui sinu kirjatööd märgatakse, siis on see ikka meeldiv,» sõnas kirjanik, kelle jaoks on raamatu peategelaseks olev rott alter ego, kel on nii-öelda vabad käpad kirjeldamaks maailma asju nii nagu need on - keerutamata ja ilustamata.

Palju head lugemist

Kokku ilmus 2021. aastal ligi 20 eesti autori reisiraamatut. Tiit Pruuli sõnul on kõige olulisem märksõna neid tervikuna vaadates erinäolisus. «Kui 2020. aasta oli nii reisimise kui ka reisikirjanduse mõttes tagasihoidlikum, siis 2021 pakkus taas põnevaid elamusi. Eesti autorite reisikirjad ulatusid Antarktikast Arktikani, Ameerikast Lätini. Oli nii enesesse süüvimisi - Eia Uusi «Kirjad Bueonis Airesest»; suurte ekspeditsioonide kokkuvõtteid - Maris Pruuli «Arktika – kodu suure vankri all»; kui ka hea huumoritajuga kirjutatud raamatuid, näiteks Andres Karu «Teekond tippu 2»,» lausus Tiit Pruuli.

Andres Karu, «Teekond tippu 2: nüüd on neid 82». FOTO: Raamat

«Samuti jagus aastasse tõsiseid sissevaateid ühe maa arengutesse nagu Jaanika Merilo «Minu Ukraina», aga ka lihtsalt mõnusat kulgemist Peeter Kormašovi «Peatusest peatusesse» näol,» ütles Pruuli lisades, et ilmus ka üks tähelepanuväärne koondkogu, mis hõlmab eluaegse ränduri Olev Remsu kultuuriloolisi reisivesteid mitmest aastakümnest.

Täiendavalt märgiti ära kolm teost. Lõbusaima reisiraamatu tiitli sai Andres Karu «Teekond tippu 2», mille mägimatkade kirjelduses on üksjagu ehedaid seiklusi. Kõige seikluslikuma teose tiitli pälvis Kerli Kirch-Schneideri «Minu Florida», mis võitis napilt Henek Tomsoni teost «Minu Uus-Meremaa». Omanäoliseima reisiraamatu avaldas Kersti Heinloo, kelle «Öövöö. Reisidest inspireeritud sokimustrid» ühendab endas reisimise, käsitöö ja heatasemelise fotograafia ning on vaieldamatult 2021. aasta kauneim reisiraamat.

«Reisiraamat ei ole ainult tekst, vaid tervik, kus mängivad olulist osa ka fotod ja kujundus. Selles osas on eeskujuks Endla Tootsi, Katre Rohumaa ja Angelika Schneideri kujundatud teosed,» lisas Pruuli.

Mõlemale võitjale paneb sündmuse korraldaja Go Travel uute ideede ammutamiseks tavapäraselt välja 1000 eurot reisiraha.