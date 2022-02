JÄRJEJUTT ⟩ «Tema seisis selle toiduahela tipus ja ta kandis hoolt, et kõik seda teaksid»

Seriaal «Pistrikulaht», mida on juba aastakümneid filmitud Kanalisaarte maalilistel randadel, oli kunagi maailma kõige kuulsam seebiooper. Kolmkümmend üheksa aastat valitses see teleekraane ja saavutas kultusliku staatuse. Kuid nüüd on seriaal kaotanud oma kunagised tulihingelised fännid. Nüüd on selle vananev meeskond ja staarid ‒eesotsas 70aastase Catherine Belle’iga ‒ maha müüdud uuele omanikule, külmaverelisele terava keega Madeline Kane’ile, kes on koos abikaasaga Ameerikast kohale sõitnud ja valmis jõhkrateks muutusteks – ükskõik mida, et sari taas tippu viia.