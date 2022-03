GALERII ⟩ Raamatukogude aasta mõttetalgud panid dialoogi liikuma

Töörühmad leidsid arutelude käigus, et raamatukogude kujunemiseks dialoogi pidamise kohtadeks on vaja mõtteviisi muutumist nii kogukonna liikmete hulgas laiemalt kui ka raamatukoguhoidjate rolli osas. «Vaja on muuta mõtlemist, et raamatukogud on ainult raamatute laenutamise kohad, vaid need ongi kooskäimise ja arutamise kohad kõigile inimestele, vaatamata nende vanusele, soole ja erisustele,» ütles Viljandi Linnaraamatukogu direktor Reet Lubi.