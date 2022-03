GALERII ⟩ Muusik ja laulukirjutaja Mikk Targo esitles raamatut «Sa haara kinni mu käest»

Ent Mikk on ka andekas pillimees, muusik, kes tänu loomupärasele andele, töökusele, visadusele ning miks mitte ka suurepärastele geenidele on saavutanud rahvusvahelist edu. Maailmakuulus bänd Earth, Wind & Fire poleks ju muidu oma repertuaari tema looduga rikastanud. Eesti popmuusikaajaloos seonduvad Mikk Targo nimega Vitamiin, Muusik Seif, Kontakt, Mahavok, Code One, Marju Länik ja paljud teised.