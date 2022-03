Kui 9 kuud pärast teadvusekaotust toovad kõik küla naised ilmale kuldsete silmadega lapse

Kui võtta üks vanakooli ulmelugu kokku umbes nõnda, et Maad külastavad mõned tundmatud lendavad objektid ja seejärel hakkab juhtuma kummalisi asju, siis on see tõenäoliselt üks kindlam viis arvestatav osa võimalikest lugejatest eemale peletada. Sedavõrd palju on sarnaselt lähtekohalt loodud kehvavõitu sõna- ja linateoseid. «Midwichi käod» sobivad aga soovitada küll.

Esmalt ja pigem räägib see raamat ikkagi inimestest ja sellestki, kuidas nonde kummaliste asjadega eri ilmanurkades ringi käiakse. See on raamat tavalistest inimestest ebatavalises olukorras ja sellisena ka tänasesse aega väga hästi sobiv. Võõrapelgus, kaitsereaktsioonid, segadus, enesessetõmbumine… asjad, millest saaks kõnelda ka täiesti ulmevabalt, ent teatav müstiline või minupärast muinasjutuline element muudab teemakäsitlemise kuidagi arusaadavamaks, loomulikumaks.