TEE HEAD ⟩ Kingi Ukraina sõjapõgenikele lasteraamat

Heli Kirjastuses sai tehtud otsus, et ukrainakeelseks saab Heli Künnapase lasteraamat « Karupoeg Lukas tahab saada viiuldajaks ». See on armas lugu võimatuna näivate unistuste poole püüdlemisest ning nende saavutamisest. Teos on praeguseks tõlgitud nii inglise kui läti keelde. Lugu on sobilik algklasside lastele või ettelugemiseks eelkooliealistele. Teosel on kõvad kaaned ning ilusad värvilised pildid, mille on joonistanud Jana Valge.