NÄDALA RAAMAT ⟩ Mees, keda mõni on pidanud kompromissituks, iseteadvaks ja isegi ülbeks kujuks

Eesti popmuusika ajaloos seostuvad Mikk Targo nimega Vitamiin, Muusik Seif, Mahavok, Marju Länik ja paljud teised. Samas, Miku meenutusi kuulates on nii mõnigi sõber arvanud, et need mõtleb ta küll ise välja. Aga ei ole nii. Kuula, naera ja imesta – Mikk Targo «Sa haara kinni mu käest».