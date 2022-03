Eesti keeles ilmus Tommi Kinnuse uus romaan, mis on tekitanud Soomes elava vastukaja

«Ei öelnud, et kahetseb» on rännakulugu. Rännak leiab aset jalgsi ja vahetult pärast Teise maailmasõja lõppu. Sakslaste teenistuses olnud Irene-nimeline naine hakkab kõndima Soome põhjaotsast tagasi kodukanti, koos temaga veel hulk saatusekaaslasi. Sõda on küll ametlikult lõppenud, kuid see ei taha Irenest ega teistest naistest lahti lasta, sest vastasseisus tuli valida pool ning teatavasti ei tunta sõjas pooltoone. Naised kõnnivad läbi maalilise ja karmi Põhja-Soome maastiku, teadmata õieti, mis neist saab, mis neid tabab. Nad unistavad kodust, teadmata, kas selline asi ülepea eksisteerib. Neil tuleb otsida oma kohta tundmatuseni muutunud maailmas; maailmas, mis tundub koosnevat ohtudest ja takistustest.

Tommi Kinnunen (snd 1973) elab Turus ja töötab emakeele ja kirjanduse õpetajana. Kõik tema seni ilmunud raamatud on väga soojalt vastu võetud ning mitu neist on kandideerinud Soome suurimatele kirjandusauhindadele. Eesti keeles on varem ilmunud «Nelja tee rist» (Varrak, 2015) ja «Peraküla» (Varrak, 2017). «Ei öelnud, et kahetseb» (2020) on võitnud mitmeid auhindu ning tekitanud Soomes elava vastukaja.