KÄSIRAAMAT NAISTELE ⟩ Mis seisab naiste ja võimu vahel?

Mis seisab meie ja võimu vahel?

Mis eristab pärilikku valitsejat vastsest valitsejast? Vähesel määral eristab neid ajalooline pretsedent ja kena perekonnavapp, kuid enamasti on selle taga lugu.

Tegelikult ei ole peamine takistus naise teel võimu juurde mitte seksistlik ülemus ega mõni rõhuv organisatsioon ega ka peljatud patriarhaat. Peamine takistus on meie enda väärtuse lugu.

Lugu on aga väga lihtne: naised on meestest vahem väärtuslikud. Dr Cecilia L. Ridgeway on Stanfordi ülikooli sotsioloog ja ta on kirjutanud raamatu «Status: Why is it Everywhere? Why Does it Matter?» («Staatus: miks see on kõikjal? Miks see on oluline?»). Ta väidab, et naisi peetakse suures plaanis madala staatusega ühiskonnarühmaks ja mehed (eeskätt ülikooliharidusega valged mehed) on kõrge staatusega ühiskonnarühm. Kõrge staatusega inimesed on need, kes tavaliselt nii-öelda tegevuskava paika panevad – nad räägivad palju, võtavad vastu otsuseid ja neil on kindlad seisukohad. Madala staatusega inimesed järgivad seda tegevuskava: nad kuulavad palju, täidavad korraldusi ja kindlustavad, et kõrge staatusega inimestel oleks vajalik toetus ja vajalikud vahendid – sisuliselt on nad Igorid ja Renfieldid kõrge staatusega dr Frankensteinide ja krahv Draculate jaoks.

Juhid on määratluse järgi kõrge staatusega. Niisiis – kui naised on juhtpositsioonil, ei ole see inimestele sageli meelt mööda. Kujutage ette, et näete 12-aastast noomimas oma vanemaid või praktikanti kirjeldamas oma ettekujutust ettevõtte tulevikust ettevõtte tegevjuhile – tegu on madala staatusega inimestega, kes käituvad nagu kõrge staatusega inimesed, ja see võib inimestes esile kutsuda tugevaid tundeid, näiteks šokeerida, ajada raevu ning äratada vaenulikkust ja nördimust. Need emotsioonid valdavad paljusid inimesi naisi juhtpositsioonil nähes, isegi kui nad ei taha niimoodi tunda.

Kuid see on hea uudis! Me ei võitle millegi reaalsega. Küsimus ei ole mõistuse või võime puudumises ega oskuste või tööeetika puudumises (uurimused on näidanud, et peaaegu kõik on selles ühte meelt). Tegelikult on naistel juba praegu olemas kõik, mida nad vajavad, et olla edukad ja tõusta tööl kõrgematele kohtadele, ning töökohad vaid võidavad sellest. Nüüd on ainult vaja see ellu viia. Ja selleks peame jutustama uue loo.