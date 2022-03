«Neil oleks õigus.»

«Olgu nad neetud, kui nad seda ei tea.» Ta tõusis küünarnukkidele, lasi juustel mõlemale poole nägu langeda ning suudles teda õrnalt. «Hakka siis astuma. Kohe, nüüd.»

«Ma ei saa. Sa hoiad mind kinni.»

«Proovi põgeneda.»

«Ma ei saa. Liiga raske.»

«Vaata, kas suudad lahti rabeleda.»

Uksel kõlas õrn ja arg koputus. Zeena pühkis juuksed silmadelt. Stan võpatas, kuid naine pani ühe sõrme ta huultele. Ta hüppas graatsiliselt voodist maha ja tõmbas Stani ühe käega püsti. Siis ulatas ta talle püksid, aluspesu ja sokid ning lükkas ta vannituppa.

Stan kükitas vannitoa ukse taga, kõrv vastu seina, süda hirmust vasardamas. Ta kuulis, kuidas Zeena haaras kotist hommikumantli ja võttis uksele vastamiseks aega. Siis avanes koridoriuks. Pete’i hääl.

«Vabandust, et sind äratan, kullake. Ainult …» ta hääl kõlas jämedamalt, «ainult pidin natuke asju ostma. Ma unustasin hommikusöögi ära.»

Kostus rahatasku avamise hääl. «Siin on raha, kallis. Vaata, et sa nüüd hommikusööki sööd.»

«Vannun oma elu nimel.»

Stan kuulis, kuidas Zeena paljad jalad vannitoale lähenesid. «Stan,» ütles ta, «tee kiiresti. Ma tahan natuke magada. Tule juba vannist välja ja pane püksid jalga.» Pete’ile ütles ta: «Poisil oli raske öö, selles vihmas asjade kokku ja siis jälle püsti panemine. Arvan, et ta on vannis magama jäänud. Võib-olla sa parem ei jää teda ootama.»

Bradley Cooper filmis «Luupainaja allee» (2021). Foto: CAP/SFS/Scanpix

Uks sulgus. Stan ajas end sirgu. Ta ei teinud teist nägugi, kui Pete’ile minu vannis olemise kohta valetas. Ta mõtles, kuidas naistel see nii loomulikult välja kukub. Nii nad teevad kõik, kui neil on piisavalt julgust. Nii tahaksid nad kõik teha. Ta märkas, kuidas ta väriseb. Vaikselt laskis ta vanni kuuma vett.

Kui vann sai pooltäis, lamas ta vees ja sulges silmad. Noh, nüüd ta teadis. See oli see, mille pärast kõik armunud mõrvarid tapsid ja mille nimel inimesed abiellusid. See oli põhjus, miks mehed kodust lahkusid ja naised endale räpase maine said. See oli suur saladus. Nüüd ma tean. Kuid tundes pole midagi pettumust valmistavat. Kõik on hästi.

Ta lasi kätel kuumas vees rännata ja pritsis väikseid lainetusi üle rinna. Ta avas silmad. Ta tõmbas käe auravast soojusest välja, vaatas seda hetke ja võttis siis ettevaatlikult selle küljest juuksekarva, mis läikis vasekarva kuldselt nagu pisike keerdus traat. Zeena oli loomulik blond.

***

Nädalad möödusid. Ackerman-Zorbaugh’ etendused rändasid linnast linna, taevaserva piirjooned etenduse ala ümber muutusid, kuid ülespoole pööratud nägude meri oli alati sama.

Karnevali esimene hooaeg on alati parim ja halvim. Stani lihased muutusid tugevamaks ja sõrmed järjest kindlamaks, hääl läks järjest tugevamaks. Ta esitas paar münditrikki, mida varem poleks julgenud avalikult proovidagi.

Zeena õpetas talle palju asju, mõnda ka mustkunsti kohta. «Pettemanöövrid on kogu asja võti, kullake. Sul pole kadumiseks vaja uhkeid kaste ega trikiuksi või laudu. Olen alati öelnud, et mees, kes kulutab aega pettemanöövrite õppimisele, võiks lihtsalt võtta midagi taskust ja panna mütsi sisse ja seejärel sealt uuesti välja võtta ning kõik nõjatuksid õhku ahmides tahapoole, imestades, kust see tuli.»

«Kas oled kunagi mustkunsti teinud?» küsis ta naiselt.

Zeena naeris. «Mitte eluilmaski. Väga vähesed tüdrukud tegelevad mustkunstiga. Ja sellel on oma põhjus. Tüdruk kulutab kogu aja, et õppida, kuidas endale tähelepanu tõmmata. Aga mustkunstis peab ta tegema vastupidi ja õppima, kuidas panna publik vaatama midagi muud. Pinge on liiga suur. Nukukesed ei saa sellega kunagi hakkama. Mina ei saanud. Olen jäänud ennustamise juurde. See ei tee kellelegi haiget – leiad hoopis palju sõpru kõikjal, kuhu lähed. Inimesed lähevad alati pööraseks, kui neile ennustatakse, ja kuradile – see rõõmustab neid, annab neile põhjust soovida ja loota. Sedasama teeb jutlustaja igal pühapäeval. Need pole väga erinevad ametid, ennustaja ja jutlustaja, mina näen seda nii. Kõik loodavad parimat ja kardavad halvimat ja tavaliselt juhtub halvim, kuid see ei takista meid lootmast. Kui lõpetad lootmise, oled halvas olukorras.»

Stan noogutas. «Kas Pete on lootmise lõpetanud?»