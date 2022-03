Ukraina lastele annetatakse 200 ukrainakeelset «Meie Eesti» raamatut

«Kui me 2018. aastal andsime välja lasteraamatu «Meie Eesti», ei osanud me arvata, et see osutub nii populaarseks, et me jätkame oma raamatu väljaandmist tänase päevani,» ütles Maxima müügiosakonna juht Marge Kikas. «Nüüd on meie esimene, seni menukaim raamat tõlgitud meie koostööpartneri Petrone Prindi poolt ka ukraina keelde.»