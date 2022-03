KUI SAABUB KIRI ⟩ «Ma kardan neid nii väga, neid rahutuid surnuid, vaime, lihata olevusi»

«Sa ju mõistad, et ma ei saadaks kuigi hea meelega oma venna­­tütart sellisesse kohta nagu La Castañeda…»

«Kas sa seda ütlesidki? Et paned ta hullumajja?»

«Mainisin säärast võimalust,» vastas isa ja sirutas käe. Noemí andis kirja tagasi. «See ei ole ainus võimalik asutus, aga ma tunnen sealseid inimesi. Catalinal võib vaja minna eriarsti abi, aga seda juba maal ei saa. Ja ma kardan, et meie oleme ainsad, kes saavad tema hea käekäigu eest seista.»

«Sa ei usalda Virgilit.»

Isa naeris mõrult. «Su onutütar abiellus rutakalt, Noemí, ja võiks öelda, et mõtlematult. Jah, ma tunnistan, et Virgil Doyle jättis esmapilgul meeldiva mulje, aga kes teab, kas ta ka usaldusväärne on?»

Isa jutus oli iva. Catalina kihlus oli peaaegu skandaalselt lühike ja neil ei tulnud õieti võimalustki peigmehega rääkida. Noemí isegi ei teadnud, kuidas nad kohtusid, teadis ainult seda, et paar nädalat hiljem saatis Catalina juba pulmakutseid laiali. Kuni selle ajani polnud Noemíl aimugi, et onutütrel on kallim. Kui teda poleks rahukohtuniku ette tunnistajaks kutsutud, poleks ta vist teada saanudki, et Catalina mehele läks.

Niisugune salatsemine ja kiirustamine ei meeldinud Noemí isale põrmugi. Ta korraldas noorpaarile pulmahommikueine, kuid Noemí teadis, et ta paneb Catalina käitumist pahaks. See oli teine põhjus, miks Catalina napp suhtlus perekonnaga polnud Noemíle suurt muret teinud. Nende vahekord oli praegu niigi jahe. Ta arvas, et küllap see mõne kuuga soojeneb, et novembris sõidab Catalina Méxicosse jõuluks sisseoste tegema ja siis on kõik jälle rõõmsad. Tema meelest oli see lihtsalt aja küsimus.

«Sa usud nähtavasti, et Catalina räägib tõtt ja mees kohtleb teda halvasti,» järeldas Noemí, püüdes meenutada, millise mulje peigmees oli talle jätnud. Nägus ja viisakas olid kaks sõna, mis talle pähe tulid, aga nad olid ka omavahel pelgalt paar lauset vahetanud.

«Ta väidab seal kirjas mitte ainult seda, et mees mürgitab teda, vaid ka seda, et vaimud kõnnivad läbi seinte. Ütle, kas sellist juttu tasub tõsiselt võtta?»

Isa tõusis püsti, läks akna juurde ja vaatas välja, käed rinnal vaheliti. Kabinetist avanes vaade ema kallitele bugenvilleapuudele, värvipurskele, mida praegu varjas pimedus.

«Ma tean ainult, et ta ei ole terve. Tean ka seda, et kui Virgil ja Catalina lahutaksid, siis ei jääks mehele üldse raha. Kui nad abiellusid, oli näha, et Virgili perekond on kuivale jäänud. Aga kuni nad abielus on, seni pääseb mees naise pangaarvele ligi. Talle oleks kasulik Catalinat kodus hoida, isegi kui Catalinal oleks linnas või meie juures parem.»