ATH ⟩ Kui tublist tüdrukust saab läbipõlenud naine

Kui räägitakse aktiivsus- ja tähelepanuhäirest (lühend ATH), mõtleb enamus inimesi endiselt lärmaka ja ulaka poisi peale. Tüdrukute ja naiste raskused ning erivajadused jäävad kergemini varjule, kuna need väljenduvad tihti teistmoodi. Ei ole veel täpselt teada, miks see nii on, aga seda võivad põhjustada näiteks naissuguhormoonid või ka keskkonna suuremad nõudmised tüdrukute sotsiaalsele kompetentsile. Tihti avastatakse ATH tüdrukutel ja naistel hiljem kui poistel, mis põhjustab neile tarbetuid kannatusi ja teatud juhtudel ka tõsiseid tagajärgi.

Skoglundi raamat annab põhjaliku ülevaate, mida me nüüdsel ajal teame ATH-ga ajust, sooliste erinevuste tähtsusest, elust ATH-ga ning soovitatud abi kohta. Raamat heidab pilgu paljude inimeste raskesse igapäevaellu, aga annab ka lootust, teadmisi ja kinnitust, et on olemas toimivad raviviisid. Prognoos paremaks enesetundeks ja igapäevaeluga hakkamasaamiseks on hea – kui abi otsitakse ja leitakse.