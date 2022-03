Lugu peol tehtud pildist, mis muudab kõike. Foto levib koolis kulutulena

Naersin ta märkuse välja, kuigi pidin tunnistama, et pärast «rikkamaks» saamist oli Kathie tõesti rohkem torkama hakanud. Lisaks arvasin, et Kathie sai aru, et ma ta silmakirjalikust piibli-jamast läbi nägin. Ausalt öeldes pole mul mingit probleemi usu ega usklikega, isegi nendega mitte, kes valjult oma usku kuulutavad. Mida ma aga ei kannata, on silmakirjalik hinnangute loopimine – inimesed, kes suure suuga kristlusest jahvatavad ei püüa jälgida isegi Kuldreeglit, rääkimata mõnest muust tüütust käsust. Oma kahjurõõmumullis Kathie mitte ainult ei rõõmustanud teiste ebaõnne üle, vaid kasutas tragöödiaid oma vagaduse demonstreerimiseks. Kui midagi halba juhtus, oli tema esimesena kohal, jagas Facebookis palveid, tõi pajarooga või kutsus kokku oma piiblirühma erakorralise koosoleku (kutse sinna oli sama eksklusiivne nagu Buckinghami palee aiapeole – mistõttu ta ilmselt pidas solvavaks, et ma kutse alati tagasi lükkasin). Õigluse mõttes olgu öeldud, et mõni Kathie palve oli kindlasti siiras, elu ja surma puudutavad päris kindlasti. Aga ma uskusin siiralt, et ta tundis rõõmu teiste väikestest emotsionaalsetest tagasi­löökidest ja vahel isegi soovis, et kellegi abielu lõhki läheks või laps läbi kukuks.