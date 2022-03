GALERII ⟩ Raamatukogude pärlid suudavad üllatada

«On rõõm, et raamatukogude aasta puhul korraldatud «Kogude pärlid» näitused on positiivselt vastu võetud ja suudavad nii raamatusõpru kui ka laiemat publikut üllatada,» sõnas raamatukogude aasta programmijuht Liina Valdre. «Paljud väljapanekud jäävad avatuks ka aprilli jooksul, seega veel jõuab raamatukogudesse pärleid avastama minna,» lisas Valdre.

Esindatud on 13 maakonna raamatukogud ning teavitamise põhjal on kõige usinamad «Kogude pärlid» näituste korraldajad Tartumaal, Raplamaal, Harjumaal ja Pärnumaal.

Iga raamatukogu on väljapaneku lahendanud omal moel, kuid ühendavaks jooneks on külastajatele oma kogu kõige-kõigemate tutvustamine. Väljapanekud on nii vitriinides kui ka virtuaalselt.