SOOME KRIMI ⟩ «Ema lamab põrandal ja on üleni plögane»

Noor paar sõidab hilisõhtul peolt koju. Nad kohkuvad hingepõhjani, kui märkavad autotulede valgusvihus väikest poissi, kes seisab üksinda keset külavaheteed. Kuid see pole võrreldav vaatepildiga, mis ootab neid poisi kodus Sinises villas. Poisi ema lamab vereloigus ja on vaevu elus.

Eva Frantz, «Sinine villa». Foto: Raamat

Juhtumit asub uurima politseinik Anna Glad, kelle elu on omadega ummikusse jooksnud. Anna avastab, et populaarne blogija Becca, kes kirjutas elust Sinises villas, on saanud blogikommentaarides tapmisähvardusi. Becca abikaasa on just välja kolinud, kuna nende kodu oli muutunud klantspildiks sisustusajakirjas.

Uurimise edenedes hakkavad ilmnema sünged ja ohtlikud asjad Becca minevikust. Asjad, millest ei tea midagi isegi tema abikaasa. Kes on see, kes toob suletud ustest hoolimata Sinisesse villasse värskeid lilli? Ning kuidas on asjasse segatud eesti pätt nimega Anton Ilves?

«Sinine villa» on esimene romaan krimisarjas, mille peategelaseks on politseinik Anna Glad. Keskealine Glad otsib elus uut suunda ja lahendab samal ajal väikelinna kuritegusid, mille on tihti põhjustanud inimlik nõrkus või minevikus tehtud vead.

Eva Frantz (snd 1980) on populaarne soomerootsi krimikirjanik. Tema sulest on seni ilmunud kolm romaani, mille peategelaseks on politseinik Anna Glad. Eva töötab ajakirjanikuna Soome rahvusringhäälingus, tema lemmikvandesõna on «perkele» ning ta mõtleb lapsevankrit lükates tavatult palju mõrvadest ja mõistatustest.

Loe raamatust katkendit!

***

NELJAPÄEV, 20. JUULI

Bruno Stenlund oli missiooniga mees. Kui ta verandale astus ja oma paljaste jalgade vastas juuliöö jahedust tundis, mõistis ta, et see on vist kõige julgem asi, mida ta on kunagi teinud. Ent tal polnud valikut. Ema vedeles köögipõrandal ja oli üleni lägane. Bruno oli proovinud teda üles ajada, aga tema muudkui magas ja magas. See oli superimelik. Ta pidi isa kätte saama, ja kohe.

Bruno pani üsna harva täiesti ilma kõrvalise abita riidesse. Ta oli küll juba viieaastane, nii et ta oskas ju küll. Aga tavaliselt ulatas ema või vanaema või keegi teine suur inimene talle rõivad, mis ta pidi endale selga ajama. Praegu oli tal seljas ainult pidžaamasärk ja nii ei kõlvanud ju sugugi. Tegelikult oli Brunol veidi köha ja kui ta pidi nüüd keset ööd linnani välja minema, pidi ta ennast korralikult riidesse panema. Võib-olla ka veidi toidumoona kaasa võtma.

Bruno tõttas tagasi eeskotta ja leidis ema kootud kampsuni, mis küll torkis, aga pidi asja ära ajama. Ta pistis jalad erkpunastesse kummikutesse, trampis kööki ja võttis puuviljakausist banaani. Ema lebas ikka veel kaltsuvaibal. Tema juuksed takerdusid vaibanarmastesse ja ta oli endiselt üleni plögane.

«Ma tulen kohe tagasi,» rahustas Bruno teda.