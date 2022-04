JÄRJEJUTT ⟩ Kaardistades maja, kus ruumid on lõputud ja koridorid otsatud, nurkades luukered

Briti kirjaniku Susanna Clarke'i romaani «Piranesi» tegevustik leiab aset unenäolises alternatiivreaalsuses. Peategelene Piranesi elab Majas, kus ruumid on lõputud, koridorid otsatud ja saalide labürinti on vangistatud ookean, mille lained paiskuvad kobrutades mööda treppe üles.

Clarke’i peetakse fantaasiakirjanduse elavaks klassikuks. Kriitikud on esile toonud tema hämmastavat kujutlusvõimet ja tundlikku keeletaju. Clarke'i tuntuim romaan on «Jonathan Strange ja härra Norrell». Ka kirjaniku viimane romaan «Piranesi» on pälvinud mitmeid auhindu, neist olulisim on 2021. aasta Naiste kirjandusauhind.