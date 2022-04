PILDID ⟩ Darwini kadunud märkmikud tagastati Cambridge'i ülikoolile

«Meie avaliku üleskutse ainus eesmärk oli saada märkmikud tagasi meie juurde hoiule ja mul on rõõm, et see andis võrdlemisi lühikese ajaga nii eduka tulemuse,» lausus ta.

Pikalt arvati, et need on valesti sildistatult endiselt raamatukogus, kus on umbes 10 miljonit raamatut, kaarti ja käsikirja ning üks maailma suuremaid Darwini arhiive.