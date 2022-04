VIKTORIIN ⟩ Kui hästi tunned Apteeker Melchiori romaanisarja?

Mängufilmi «Apteeker Melchior» režissöör on Elmo Nüganen. Stsenaristid Indrek Hargla, Elmo Nüganen ja Olle Mirme põimisid esimeses filmis raamatust «Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus» tuntud tegelased ja sündmused ka täiesti uute, filmi jaoks loodud keerdkäikudega.

Tõotab tulla põnev film, kuid eriti suure huviga ootavad seda kahtlemata need, kes on jõudnud läbi lugeda vähemalt sarja esimese raamatu, kui mitte rohkem. Nüüd on aeg oma teadmised raamatute kohta proovile panna!