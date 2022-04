VIHKAMISEST ARMASTUSENI... ⟩ «Kui mina olen sinu boss, saan ma mõrvasüüdistuse»

Lucy Hutton on alati olnud kindel, et tubli tüdruk jõuab kaugele. Ta on võluv ja vastutulelik ning uhke selle üle, et Bexley & Gamini kirjastuses armastavad teda kõik. Välja arvatud emotsioonitu tõhususega töötav ja laitmatult riietuv pikka kasvu Joshua Templeman. Ja see tunne on vastastikune.

Sally Thorne, «Vihkamismäng». Foto: Raamat

Olles sunnitud töötama ühises kabinetis 40 (hea küll, 50 kuni 60) tundi nädalas, harjuvad nad mängima tobedat, kuid kaasakiskuvat lõputut mängu, kumb kummale ära teeb. On jõllitamismäng, peeglimäng, personalijuhile kaevata ähvardamise mäng. Lucy ei tohi lasta Joshual võita – eriti siis, kui silmapiirile kerkib võimalus edutatud saada.

Kui Lucy võidab, saab temast Joshua ülemus. Kui ta kaotab, lahkub ta töölt. Miks ta siis järsku Joshuast kuumi unenägusid nägema hakkab ja tööleminekuks nagu kirglikuks kohtinguks riietub? Pärast seda, kui süütu liftisõit lõpeb elu alustugesid raputava suudlusega, hakkab Lucy mõtlema, ega tal Joshuast vale arvamus ole olnud.

Võib-olla Lucy Hutton ei vihkagi Joshua Templemani. Ja võib-olla ei vihka Joshua ka Lucyt. Aga võib-olla on see lihtsalt järjekordne mäng.

***

Täna on triipudega tuhmvalge särk ja minul on lauakalendris reedesele päevale suur punane rist tõmmatud. Ma julgeksin saja dollari peale kihla vedada, et Joshua kalendris on täpselt samasugune. Meie kandideerimisavalduste tähtaeg.

Ma olen oma avaldust üle lugedes hulluks minemas. Mu pea on presentatsiooni nii täis, et olen hakanud seda unes nägema. Mul on puhkust vaja. Lukustan ekraani ja jälgin huviga, kuidas Joshua teeb sedasama. Me istume teineteise vastas nagu maletajad. Me põimime sõrmed kokku. Ma pole veel näinud ta pliiatsit tegevuses.

«Kuidas sul läheb, Pisike Lucy?» Ta reibas toon ja leebe näoilme näitavad, et me mängime üliharva mängitavat mängu. Selle mängu pealkiri on «Kuidas sul läheb?» ja see algab, nagu me ei vihkakski teineteist. Me käitume nagu normaalsed kolleegid, kes ei taha oma käsi küünarnukini teise verre kasta. See on häiriv.

«Suurepäraselt, aitäh küsimast, Suur Josh. Kuidas sinul läheb?»

«Superhästi. Kavatsen minna kohvi järele. Kas ma võin sulle teed tuua?» Tal on ta raske must kruus käes. Ma vihkan ta kruusi.

Vaatan alla – minu käsi juba hoiab mu punast täpilist kruusi. Ta sülitaks iga asja sisse, mille mulle toob. Kas ta peab mind nõdrameelseks? «Ma arvan, et tulen sinuga kaasa.»

Me marsime sihikindlalt köögi poole täiesti ühes rütmis, vasak-parem, vasak-parem, just nagu prokurörid kõnnivad sarja «Seaduse nimel» alguskaadrites kaamerale vastu. See nõuab minult sammu pikkuse peaaegu et kahekordistamist. Vestlevad kolleegid jäävad poolelt sõnalt vait ja vahivad meid uurivalt. Joshua ja mina vaatame teineteisele otsa ja paljastame hambad. On aeg käituda tsiviliseeritult. Nagu juhtivtöötajad.