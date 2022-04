Poksija Hannes Ilmjärv soovitab 5 raamatut, mis aitavad areneda kehal, meelel ja maitsemeelel

«Tipp. Meistriks saamise saladused»​, Anders Ericsson, Robert Pool

Raamatu üks autoritest Anders Ericsson on maailmakuulus psühholoog, kes on võtnud uurida tippsportlasi, -maletajaid, -muusikuid, -kirurge ja paljusid teisi oma ala tippspetsialiste, et teha kindlaks, mis eristab parimaid lihtsalt headest ja mida teevad absoluutsed tipud teisiti, kuidas nad õpivad/treenivad, miks mõned saavutavad rohkem, kui teised.

Ilmjärvele jäi silma eelkõige tähelepanek, et on olemas kolme sorti treenijaid: tavalised, sihikindlad ja teadlikud treenijad. Tavalised treenijad on saavutanud rahuldava taseme (tavaliselt grupi keskmise), saavutatud oskused on muutunud automaatseks ning neid enam edasi ei arendata. Selliselt treenides pelgalt ajaga edasi ei liiguta, aastate jooksul oskused isegi stagneeruvad. Sihikindel treening on fokusseeritud, tagasisidet analüüsiv, mugavustsoonist väljuv töö oma oskuste arendamise kallal.

«Selge see, et raamat on mõeldud ka neile, kellel pole plaanis oma hobis maailmameistriks saada, sest teadliku treeningu meetodid sobivad peaaegu igasuguste oskuste arendamiseks,» soovitab ta lugeda.

«Tugev aju. Kuidas liikumine ja treening sinu aju tugevdavad»​, Anders Hansen

«Võib tunduda küll klišee või äranämmutatud tõde, et liikumine ja treening on ajule kasulik. Selles raamatus on eriti puust ja punaselt selgitatud, kuidas tervisesport vähendab stressi, ravib depressiooni ja parandab keskendumisvõimet rohkem kui ükski ravim või toidulisand, kuidas regulaarne treenimine nii suurendab ajumahtu kui ka parandab erinevate ajupiirkondade vahelist sidet, mis tähendab tõhusamat ajutööd, suurendab loovust ja hoiab aju nooremana,» kirjeldab Ilmjärv.

Viimaste moodsaimate teadusuuringute valguses on pulkadeks lahti võetud ja ära selgitatud need biokeemilised protsessid, kuidas see kõik toimub. Raamatu lõpetabki paradoksaalne tõdemus, et kõige kõrgtehnoloolisemate, keerulisemate ja kallimate seadmetega on avastatud, et see, mida aju arenguks ja korrasolekuks kõige rohkem vajab, on kõige lihtsam, odavam ja kättesaadavam vahend - jooksmine, vastupidavustreening...

«Minu jaoks põhiline ahhaa-moment selles raamatus oli, kui kirjeldati, kuidas aju treeningu mõjul õpib. Treening muudab aju plastilisemaks ja uutele mõjutustele vastuvõtlikumaks. Eriti kui mõjutamine toimub trenni ajal ja mõned tunnid pärast trenni. Kui te tahate endas midagi muuta, olgu need iseloomuomadused, kehalised parameetrid, uued oskused - kõik see nõuab uusi ühendusi aju närvirakkude vahel. Treeningu mõjul on aju kergemini vormitav ja uued ühendused tekivad lihtsamini ning jäävad kindlamini püsima,» räägib Ilmjärv.

«Vabanemine teadaolevast»​, Jiddu Krishnamurti

See raamat on Ilmjärve jaoks märgiline, kuna see oli esimene, mis juhatas ta tähelepanu enda sisse, tutvustas teda omaenda sisemaailmaga.

«Autor suunab meid endasse vaatama: kes me oleme, mis on teadvus, elu, hirm ja surm. Mis on mõtted, kes me oleme ilma ühiskondliku tingituseta? Neile ja paljudele teistele küsimustele julgustab autor otsima vastust nii lähedalt, kust me pole harjunud otsimagi, sealt kus on kogu meie jõu ja tarkuse allikas, meie endi seest,» räägib ta.

«The Heart of Awareness. A Translation of the Ashtavakra Gita»​, sanskriti keelest inglise keelde tõlkinud Thomas Byrom

«See raamat on minu jaoks teatavas mõttes jätkuks eelmisele või kulminatsiooniks eelmise raamatu algatatud protsessile, kui nii võib öelda. Kirjutatud tundmatu autori poolt umbes 6. või 8. sajandi Indias ja selle sisuks on dialoog õpetaja ja õpilase vahel, milles väljendatakse India filosoofia suuna advaita vedaanta peamist sõnumit: maailm on illusioon, ainult teadvus on tõeline ja sina oledki see teadvus. Lugemise teeb nauditavaks ka väga hea tõlge. Thomas Byromi keel on lakooniline ja puhas, täpne ja kerge, õhuline ja särav nagu ka see, mida sellega väljendatakse,» soovitab ta.

«Revolutionary French Cooking»​, Daniel Galmiche

Ilmjärv sõnab, et talle meeldib Aasia köök, aga mitte liiga palju. Kui see on Euroopa köögiga kergelt miksitud, on tulemus kõige mõnusam: tuttav ja hea, aga uudse ja huvitava varjundiga.