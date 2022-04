NÄDALA RAAMAT ⟩ Sümbolid ja märgid, millele eestlased on andnud erilise tähenduse

Läbi aegade on eestlastel olnud oma sümbolid, mis on kaitsnud neid hirmude ja raskuste eest, ning aidanud tajuda ka elu ülevamat poolt. Mis märgid need on ja millise tähenduse on eestlased neile andnud? Sellest annab ülevaate Reet Hiiemäe raamat «Pärimuslikud märgid ja sümbolid Eestis».