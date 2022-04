KATKEND RAAMATUST ⟩ Valu vaigistamiseks on lihtsam juua õlut, kui paljastada oma haavatavust

Rüüpan uue lonksukese. See ei maitse täna eriti hästi. Daniel torkab Linnile sõrmega ribide vahele, nii et too võpatab ja prahvatab naerma. Taban end mõttelt, et ei tea, kas nad on kunagi seksinud. Nad ei ole küll paar, niipalju kui ma tean, aga Linni ei lase end sellistest asjadest heidutada. Kindlasti on. Kõik muudkui seksivad kogu aeg. Ainult mina mitte.

Daniel küsib, kui kaua me oleme õieti teineteist tundnud, ja Linni hakkab heietama ja jutustab meist ja Tormodist, ristikheinalehe-kolmikust, parimatest sõpradest, me tegime kõike koos, ta jätab sellise mulje, nagu oleks see alati nii olnud. Ma ei viitsi midagi öelda, aga nii see ei olnud. Ei olnud meie kolmikut, Linnit ei olnud algusest peale meiega. Olime meie kahekesi, mina ja Tormod. Me kasvasime koos üles, meie emad olid sõbrannad, me elasime otse üle õue, meie pered käisid koos puhkusereisidel. Siis tuli Linni meile üheksandasse klassi. Tema pere kolis siia, ta rääkis teist murrakut, värvis juuksed mustaks ja tegi salaja suitsu ning tundus, nagu ei hooliks ta kellegagi sõbraks saamisest, aga leerilaagris, kui mina olin mumpsis ega saanud kaasa sõita, leidsid tema ja Tormod ilmselt teineteist. Tormod tuli koju, Prince Mild jaki põuetaskus, ja ütles jummel ja care, ja seda ei olnud ta kindlasti leerilaagri rahvalt õppinud. Korraga pidi Linni osa võtma kõigest, mida mina ja Tormod ette võtsime, mängu- ja filmiõhtutest ja raamatukoguskäikudest, kust tema ei tahtnud kunagi midagi laenata ja ainult hädaldas, millised nohikud me oleme. Ja ta ei saanud absoluutselt Tormodi kaheksajalavärgile pihta, ja kui päris aus olla, siis ma ise ka mitte, aga seda polnud tal vaja teada, nii et kui Linni ükskord koolist tulles pahvatas: «Ökk, kaheksajalad on kõige vastikumad elukad, keda ma tean,» vajus mu suu niisama lahti kui Tormodil, sest mina sain nagu ikkagi aru, milles asi on. «Mis on?» ütles Linni, kui meie nägusid nägi.