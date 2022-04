David Wallace-Wells: maailma lõpu õigesti ennustamine ei peaks olema midagi, mis pakub suurt rahulolu

Maailma muutumise ulatuse tõttu võib see žanr are kiiresti kaduda – kliima soojenemine, mis võib muutuda liiga laialt levinud ja ilmseks nähtuseks isegi Hollywoodi jaoks, ei pruugi enam ilukirjandusse jõuda. Kliimamuutustest on võimalik rääkida lugusid siis, kui see on väike osa inimkonna igapäevasest elust või suur osa nende elust, kellest tegelikult ei hoolita. Kui maailma keskmine temperatuur tõuseb aga kolme või nelja kraadi võrra, pole keegi kliimamuutustega kaasnevate tagajärgede eest varjatud ega soovi seda vaadata suurelt ekraanilt, kui me niigi näeme seda kõike aknast välja vaadates. Kui kliimamuutuste tagajärgede ulatus laieneb ja meile hakkab tunduma, et me ei suuda nende eest põgeneda, ei pruugi kliimamuutuste kujutamine jääda enam lugudesse, vaid see muutub meid ümbritsevaks keskkonnaks. See pole enam narratiiv, vaid miski, mida kirjandusteoreetikud nimetavad metanarratiiviks ning see järgneb sellistele narratiividele nagu religioonile toetuv tõde või usk progressi, mis on meie kultuuris varasemalt levinud. See toimub maailmas, mis ei hooli enam nafta ja ahnusega seotud eepiliste mõõtmetega draamadest ja kus isegi romantilised komöödiad leiavad aset üha soojenevas maailmas, sarnaselt 1930. aastate kergetele komöödiafilmidele, mis kandsid endas ülemaailmse majanduskriisiga seotud ärevuse hõngu. Ulmekirjandus tunduks veelgi prohvetlikum, kuid raamatuid, mis ennustasid kriisi kõige kohutavamal viisil, ei loeta, nagu tänapäeval jäetakse lugemata «Džungel» või isegi «Õde Carrie»: miks lugeda raamatuid sellise maailma kohta, mida näete ise aknast välja vaadates? Hetkel võivad globaalset soojenemist kirjeldavad lood pakkuda endiselt meile reaalsusest eemaldumise naudingut, isegi kui see tuleb õudusloo kujul. Kui me aga enam ei suuda teeselda, et kliimamuutuste põhjustatud kannatused on meile kas ajaliselt või geograafiliselt kauged, lepime nendega ja hakkame ka lugudes toimuvat kujutama nende kontekstis.