VIDEO ⟩ Kirjanik Koidu Ferreira: ma olen ise oma loost nii väsinud

Intervjuus räägib autor sellest, kuidas tema romaanisari alguse sai ja kui palju ta on pidanud oma käsikirju ümber kirjutama. Ilmunud raamatute taga on väga suur töö.

Veel räägib autor, et pärast esimese romaani ilmumist on lugeja ootused teda mõjutama hakanud. Kui alguses sai ta kirjutada ainult iseendale, siis nüüd tajub ta kirjutades nii kriitikute kui fännide ootusi ning see koorem võib loomingule mõjuda.