Sinijärv soovitab: see raamat ei ole hariduse ärajätmine, see on tükike haridust ennast

Ma ei armasta lumehelbekesi, eriti mitte mõõkhambulisi. Kohutavalt lihtne on pöörata hulk mõistlikke mõtteid äraspidiseks ning tõugata-tõrgata edasimõtlusest eemale tavalised ja tasased ja arukad. Mine koju, üleilmne greetatuunberg, eksole. Küll Putin juba rohepööraseid, kommunihiliste, terromehikesi, neonapakaid ja kaosekiskujaid edaspidigi armastab ning toetab, kui selgest tapmisest väge üle jääb. Seda heam on lugeda läbimõeldud ja kaalutletud tekstistikku, millega tutvumine midagi tegelikku ajukäärude vahele lisab. See raamat ei ole hariduse ärajätmine, see on tükike haridust ennast.

David Wallace-Wells, «Elamiskõlbmatu maa». Foto: Raamat

Kallutet haridust? Jah, kahtlemata. Kallutamata haridust tuleb tikutulega taga otsida, ei ole ühtki distsipliini, millele ei saaks rakendada ühtsugust või teistsugust või ebalibalobasugust ilmavaadet. Ja lõpuks on kõik ikkagi autorist kinni. David Wallace-Wells väärib tunnustust üksi seetõttu juba, et suudab teema lahti kirjutada piisavalt rahumeelselt. Tükkimata otsesesse kirglikku sõnasõtta ning vältides me põlvkonna üht suuremat vigadust – kaugeleulatuvate järelduste tegemist ebapiisava informatsiooni põhjal.

Kaugeleulatuvaid järeldusi Wallace-Wells muidugi teeb. Ning informatsioon ei ole kunagi piisavalt piisav. Mulle jääb rõhuasetusena ikkagi hambusse see, et kõik on nässus ja aina nässusemaks läheb. Ta on kohati ilmalõpukuulutaja küll, mitmel moel. Ja ometi oskab ta tuua optimistlikud lähenemised välja. Ma ise oleksin mõnd jamast väljumise võimalust vast rohkem esile toonud. Kindlasti interneti haldamist ja hillitsemist. Praegune internetikasutus tirib maailma energiatootmisest jo umbes peaaegu viiendiku. Ja valdav enamus sest kasutusest on rämps, porno ja lustimäng. Tasuta. Umbes nagu kõik kraanid oleksid kogu aeg lahti, vesi voolaks, jah, igal pool saaks pesta, aga põhmõtt las kallab, sest me tahame pritsida. Meenub lugu aastakümnete tagant, teletöö aegadest, mil vanad tegijad veel Venemaa vahet käisid ja ühel kaameramehel olnudki komme hotelli jõudes alati kõik kraanid lahti keerata ning nii jätta – sest makstud ju on, kiusame Venemaad. Hmh, Maad kiusas hoopis ju. Nõme? Jah. Internetiga niimoodi iga päev igal pool. Minu soovitus - rangid kaela. Kohe.

Ja kogu muule mõttetule raiskamisele samamoodi. Olen mugav inimene, aga näen, et maailmas on põgusaks hetkeks liiga palju inimesi. Kõik, kes siin täna elus on, on saja aasta pärast surnud. Meie põlvkondade asi on korraldada leebelt ja tappamiseta, et saja aasta pärast oleks kordades vähem inimesi. Piir juurdekasvule. Nois mais, kus juurde kasvab. Need maad, kus enam ei kasva, näidaku eeskuju. Kahe põlvkonnaga on planeet päästetav. Tänaste teadmistega ja paar korda väiksema elanike arvuga Maa elab veel kaua. Eesti saab jälle eeskujuks olla, kestliku kahanemise imeloom!

Veel vägevam oleks rakendada olemasolevaid teadmisi uue inimese loomiseks. On suudetud aretada külmakindlamaid söögivilju, on suudetud aretada vetelpäästekoeri ja urukoeri, buldogeid ja hurtasid – ühtki noist polnud mõnesaja aasta eest tänasel kujul olemas. Uue inimese (mitukend sorti) aretamine ei peaks praeguste teadmiste juures üle mõne põlvkonna kestma. Keeraks natuke külma- ja kuumakestvust juurde, tiba jõudu ja vastupidavust, saaks me suures osas inimvaenuliku planeedi peal natukene paremini hakkama… äkki lisandub oidu ja aru ja mõistmist ja mõistvust? Ma armastan geenidega mängimist, armastan ka klaverimängu. Ei oska kumbagi. Loodan oskajatele.

Seniks lõpetame tobeda laristamise, ja see ei ole mingi kilekotist loobumise jutt. Pigem Internetist, suures ja surmigavas osas vähemalt kindlapihta. Jätke iga teine klick tegemata ja juba saab parem.