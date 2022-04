Raamat, mis on juba viiendat nädalat müügiedetabeli esikohal

Raamatuid avaldatakse palju ja harva hoiab mõni menuk pärast ilmumist müügiedetabeli esikohta mitu nädalat järjest. Juhuslikult ilmus aga just pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat, Catherine Beltoni «Putini inimesed». Raamat selgitab lahti, kes on need inimesed, kellega koos Putin on suure osa Venemaa varadest enda kontrolli alla haaranud ja kuidas seda on aastakümneid teostatud. Eestlaste huvi tõlketeose vastu on jätkuvalt suur.