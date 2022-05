PILDID ⟩ Julius Oro igihaljad värsid ilmusid uues kuues

Raamatust «Hiir rätsepaks» leiab Julius Oro (1901–1941) igihaljad värsid, millest paljud on juba mitme põlvkonna lastele armsaks saanud. Kogumiku koostas 1967. aastal kirjaniku tütar, tõlkija ja toimetaja Lembe Hiedel (1926–2004), kes valis sellesse kahe maailmasõja vahel kirja pandud ja eri väljaannetes ilmunud luuletuste paremiku. Nende hulgas on salme, mis viisistatult on üldtuntud, ent ka selliseid, mis mitmel põhjusel taasavastamist väärivad.