GALERII ⟩ Merle Liivak Praksi ajakirjast EMA sai hooajaline raamat

«Ajakiri EMA ei olegi enam ajakiri, see on ajakirja ja raamatu vahepealne, kaks korda aastas ilmuv aeglane lugemisnauding,» ütles ajakirja EMA peatoimetaja Merle Liivak Praks. «Kuna emade-isade vaimne tervis on praegu suurema löögi all kui kunagi varem, keskendusime uues numbris vaimsele kosumisele.»