Enesekindel luuletaja, keda ei kõiguta lihtsalt mitte miski

«Hiina keisri rasedus» on tähelepanuväärselt järjekindel raamat. Ta algab eikuskilt ja kulgeb eikuhugi, ent see kulg on veenev ja vankumatu. Röögatult zen. Sihuke Elva zen. Kui suur osa meiemaisest budismist on Sven Grünbergi näo ja häälega sven-budism (au maestrole kõrges ja südames), siis Max Rebu harrastab sügavuti teatavat Lõuna-Eesti versiooni, nimetagem seda siis näiteks Peedu-Vapramäe kodubudismiks.

Ismid võib – ja teinekord tulebki – kõrvale jätta, kuna määravaks osutub poeetiline elamus. See kas on või pole teda teps mitte, kuluta sõnavara kui palju tahes. Ses raamatus on. Jah, pealiskaudse pilguga libisedes võib tunduda, et no mis jura see nüüd jälle on, põle ju riimi ega rütmi ega meeldejäävat rahvalikku naljalonksu, laulda ka ei kõlba. Tegelikult on see kõik ja mõndagi muud täitsa olemas, aga vastuse saamiseks tuleb vaid end kätte võtta ja ristsõna ära lahendada. Lahtimuukimise rõem.