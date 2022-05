«Kui ma tööd ei leia – jäängi eluks ajaks Säästumarketi sabades seisma?»

Lapse ja lõputöö koorma all tuikudes õnnestus mul kuidagi kontsast mööda astuda ja jalg välja väänata. Mu viis aastat vana kinga küljeõmblus oli lõplikult alla andnud. Valu oli nii suur, et pigistas pisara välja. Ja kui üks juba tee lahti murdis, polnud kõiki järgmisi võimalik kinni hoida. Need järgmised ei olnud enam valust, need olid sellest kõigest, mis oli kogunenud: mehest, kes ei või paar tundigi last valvata, et ma saaks rahulikult linnas oma asjad (mida pole enam kuigi palju) ära ajada; lapsest, kes ei või kordki bussis vaikselt istuda, vaid peab ilmtingimata võõraid inimesi nähes täiest kõrist röökima pistma; sellest mõttetust lõputööst, mille koostamiseks on kulunud kõik mu vabad hetked viimase aasta jooksul ja millest pole muud kasu peale selle, et saan lisada veel ühe paberitüki oma tunnistuste, kiituskirjade ja diplomite kausta seisma.