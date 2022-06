Õrn armastuslugu, mis peab vastu peaaegu kõik katsumused, välja arvatud üks

Kui ma mööda tänavat kõnnin, et Nate’iga pärast tööd mõned joogid teha, heliseb mu telefon ja nime koha peal vilgub võõras number. Ma olen terve päeva koosolekutel passinud ja ainus, mis mind hetkel huvitab, on jääkülm õlu. Augustikuu võib Chicagos olla päris mõrvalik ja mu triiksärk kleepub pintsaku all niiskelt vastu selga. Kui ma kuulen piiksatust, mis tähendab, et helistaja on jätnud häälsõnumi, otsustan, et sama hästi võin ju ka järele kuulata, millega on tegu, et saaksin tulekahju kohe kustutada ja hiljem rahulikult õlut nautida.