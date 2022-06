Sinijärv soovitab: kui tahate suvega lugeda ühe raamatu, võtke see

Olgu alustuseks öeldud, et «Hiina» on suurepärane suvelugemine neile, kes päevas üle kümne lehekülje ei loe. Sellisel juhul jätkub raamatust täpselt terveks suveks, lehekülgi on napilt üle kaheksasaja. Kui tahate suvega lugeda ühe raamatu, võtke «Hiina».