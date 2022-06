«See ei saa olla tema. Kui keegi saab selles üldse kindel olla, siis olen see mina. Sest mina tapsin ta ära»

Niisiis, ma olen Shad Thamesis töö pärast. Kogu öö on sadanud ning jõeäärne värvipalett koosneb nõest ja kivist, tumedavärvilisi rauakobakaid katab roostekirme. Mu uue kliendi nimi on Selena. Ta on veidi üle kolmekümne, valgenahaline britt, kelle soontes voolab lisaks midagi šikki, midagi Lõuna-Euroopast. Ta töötab rahanduses, mis selgitabki seda, et ta on suutnud omandada kuuenda korruse korteri Jacob’s Wharfis. See on üks idasuunalise fassaadiga vana laohoone, mis on ümber ehitatud ja kust avaneb vaade St Saviour’s Dockile. Kuigi maja on kaunis, on kõigis korterites ebamugavalt väikesed aknad ning see tingib vajaduse oskusliku valgustuse järele, mida lihtlabane elektrik ei suuda pakkuda. Mind ongi kohale kutsunud arhitekt, kellelt Selena on tellinud uue sisekujunduse. Esimene kokkusaamine on mõeldud selleks, et saaksin pildi Selena elustiilist ja isiklikust maitsest. Muidugi tahab ta mõlemat: plaane sepitsevate salakaubavedajate romantilist küünlavalgust hämarates nurkades ja kiirgavat, kaunistavat valgust, mis Y-põlvkonna eneseimetlejatele nii väga meeldib (tema sõnad, mitte minu).