SUVERAAMAT ⟩ Ehitusalpinist Mihkel Nurm soovitab puhkuseks tuntud näitleja elulugu ja vanemluse raamatut

Nurm soovitab seda kuulata audioraamatuna inglise keeles, sest autor ise loeb ja see on pool efekti. Raamat räägib autori elust läbi väga mõnusa huumori prisma ning jagades filosoofilisi mõtteteri. «See on nagu hea film, mida vaataks uuesti,» soovitab ta.

Mõni aeg tagasi võtsin julguse kokku ja istusin oma vanade päevikutega maha. Leidsin lood, mille tunnistajaks olen olnud ja mida kogenud, õppetunnid, mille olin saanud ja unustanud, luuletused, palved, ettekirjutused, vastused kunagistele küsimustele ja terve posu põrkerauakleepse. Leidsin usaldusväärse teema, lähenemise, mis tüüris – ja tüürib siiani – mind õnnelikkuse poole. Kui tead, kuidas ja millal elu väljakutsetega toime tulla – kuidas suhestuda paratamatuga – on sul võimalik jõuda seisundisse, mida ma nimetan roheliseks laineks. See on armastuskiri. Elule. See on ühtlasi juhend, kuidas püüda rohelisi tulesid – ja mõista, et ka kollased ja punased muutuvad lõpuks roheliseks,» kirjeldab raamatut autor ise.