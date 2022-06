Astroloogia tundmine aitab ravimtaimede toimet suurendada

Ravimtaimedel on tervendav jõud ja vägi. Raamatus «Taimede astroloogia» kirjutab Eesti üks tuntumaid esoteerikuid Kai Tamm, millal on parimad ajad ravimtaimede korjamiseks ja millal on erinevate haiguste puhul kõige tõhusam ravi alustada. Katkend raamatust «Taimede astroloogia».