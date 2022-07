«Sõnad on narri tööriist, teist tööriista tal pole»

Alles mõni päev enne neid sündmusi oli ta mulle sinasõprust pakkunud. Seda poleks ma eluilmaski oodanud! Ma poleks suutnud kujutleda isegi seda, et ta sinatab oma naist (kelle olemasolust – palun väga, me tundsime teineteist ikkagi juba kaheksa aastat! – polnud mul toona aimugi). Sõnu, nagu naine, sõbratar, armsam või koguni pere, ei suutnud ma selle mehega kuidagi seostada; isegi vanemaid ei suutnud ma tema kõrvale kujutada; niisamuti polnud kasu eluloolistest kategooriatest, nagu lapsepõlv ja noorus, et kirjeldada tema elu näiteks nagu minu oma. See, et pidin teda edaspidi Johanneseks kutsuma, tõotas punnitamist, igakordset hambad ristis punnitamist. Loomulikult vältisin seda. Temagi ei suutnud minu eesnimega harjuda, see oli ilmselge, vaat et solvavaltki ilmselge.

Kasutasin tema eesnime vaid ühelainsal korral. Kui tutvustasin teda oma naisele. «See on toimetaja Johannes,» ütlesin. Tema kõrvus kõlas see kindlasti tobedalt. Mulle see sobis, ametinimetus suurendas märgatavalt meievahelist distantsi, taastas korra, millega olin rahul olnud, sest see oli kindel nagu temperatuur merepõhjas.