KATKEND ⟩ Imeline päev, mil dr Beer koerahirmust täiesti lahti sai

«Minu jalutuskäikudel juhtub seda ikka. Enamasti pole sellest lugu. Hüüan omanikule, et ta looma rihma otsa paneks. Leidub küll ka selliseid, kes tahavad midagi tõestada, kuid enamik on rahumeelsed nagu nende koeradki.»

Olgu ette öeldud: ta kardab koeri. Ta kardab neid juba lapsest saati. Ta ei tea miks. Pole ühtegi põhjust, ühtegi traumaatilist kogemust. Koerad loomulikult tajuvad seda. Üks hea koeratundja kirjeldas talle kord koera ajus toimuvaid reaktsioone järgnevalt: koer haistab hirmu, ta teab – mida iganes teadmine koera puhul ka ei tähendaks –, kuidas ta ise reageeriks hirmu korral, nimelt: kui on veel võimalus põgeneda, jookseks ta ära, kui seda võimalust enam pole, ta ründaks; ja nüüd kannab koer selle mustri üle inimesele: seal on inimene, kes kardab, põgenemiseks on juba liiga hilja, selleks on ta liiga lähedal, ta ei suuda nii kiiresti joosta nagu mina, koer, seega on inimene valmis ründama, ole valvel. Kui ka koeral põgenemisvõimalust enam pole, püüab ta inimese arvatavat rünnakut ennetada.