NÄDALA RAAMAT ⟩ Arvad ikka, et laisikud on laisad ja raisakotkad on räpased? Arvad valesti

Ajalugu on täis kummalisi loomalugusid, mida on mõtelnud välja kõige säravamad ja mõjukamad mõtlejad ja meelelahutajad Aristotelesest Disneyni. Aga kui tahame loomi mõista, on meil veel pikk tee minna.

Kunagi arvati, et angerjad tekivad ise mudast ja karud sünnitavad vormituid mügarikke, millest nad siis keelega lakkudes karupojad voolivad. Me usume ikka veel, et pingviinid on kenad olevused, laisikud on laisad ja raisakotkad on räpased tegelased. Tõde on hoopis teistsugune.