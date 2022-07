Ilmus keeruline mõrvalugu kolme erineva nimese silmade läbi

«Peretragöödias» esitatakse keeruline mõrvalugu kolme erineva nimese silmade läbi. Peretragöödiaid on mitmesuguseid ja selle loo tegelased on igaüks omal kombel nende ohvrid.

Pärast naise kaotamist raskele haigusele kasvatab Bill üksi oma kaheksa-aastast tütart Sallyt. Eluga toimetulekuks on ta sunnitud ühe toa korterist välja üürima. Sinna asub elama Karla, kes on põgenenud Põhja-Rootsist oma narkomaanist ema juurest, et õppida Lundi ülikoolis juristiks. Selleks, et majanduslikult hakkama saada, koristab ta jõukate inimeste Steven ja Regina Rytteri uhket maja. Kuid doktorihärra ja tema naise elu on kuidagi veider. Naine veedab oma päevi suletuna pimedasse magamistuppa. Billi naise kunagine sõbranna Jennica satub Tinderis kaaslast otsides Steven Rytteri peale ning otsustab õnne proovida. Suveromanss on imeilus, kuid midagi hõljub ikkagi õhus. Suve lõpus leitakse aga Steven ja Regina Rytter oma kodust mõrvatuna. Kahtlusalusena peetakse kinni Bill.