Mida teha, kui töö ja elu kipuvad segi minema

Üha rohkem kliente astub Shragai kabinetiuksest sisse tööelu puudutava probleemiga: kes ei saa üle sunnist olla meeltmööda oma kolleegidele; kes pelgab, et ta pole vaatamata oma tublidusele ülesannete kõrgusel; kes murrab piike ebaõiglustunde, keelepeksu või kiusuga kontoris; kes on hädas delegeerimisega.

Me kõik sipleme oma kasvatuse ja õpitud käitumismustrite lõksus, külvates tööl minevikuga seotud konflikte, dünaamikat ning suhteid taasluues omajagu segadust ja hõõrumisi. Nõnda polegi imestada, et kontorist saab tihti irratsionaalsuse ja lahendamata vaidluste kasvulava.

• Millised on kolleegide ebaõiglase või suisa hullusena näiva käitumise tagamaad?

Tööelu on liiga pikk, et langeda enesehävituse ohvriks. Vaata oma minevikule julgelt näkku, et mitte kukkuda tuttavasse, ent kahjulikku suhtedünaamikasse. Vaid nii saad muuta oma tööelu taas asiseks ning nauditavaks.