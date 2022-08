Uus raamat õpetab valusatest suhtemustritest lahti laskma

Me kanname alateadlikult edasi oma esivanematelt pärit käitumismustreid ja hoiakuid, olles neile lojaalne. See lojaalsus avaldab sageli tohutut mõju meie paarisuhtele – ja veel sellisel määral, mida võib-olla ei oska ettegi kujutada. Meie esivanemad on pärandanud meile mõtteviisi elu ja suhete kohta. See mõtteviis on peamine määrav tegur, kas meie suhted osutuvad õnnelikuks või mitte.