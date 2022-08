RIDADE VAHEL ⟩ Claire Douglas: minus tekitas elevust, et raamatute kirjutamise eest saab raha

«Paar majast nr 9» autor Claire Douglas on neljakümnendates kahe lapse ema. Ta on endine ajakirjanik, kes kirjutas elulisi lugusid naisteajakirjadele ja just need lood on teda inspireerinud ka raamatute kirjutamisel. Douglasel on kaks kohevat krutskeid täis kassi, kes pakuvad talle kirjutamistöö kõrvale seltsi (isegi praegu peab ta trükkimises pausi tegema, et neid paitada).