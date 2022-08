Esitlusele tuleb Blanka Lipińska riivatu raamat «365 päeva»

Blanka Lipińska, «365 päeva». Foto: Raamat

Laura Biel sõidab koos elukaaslasega unistuste puhkusele imelisse Sitsiiliasse, kuid reisi teisel päeval, naise 29. sünnipäeval, ta röövitakse. Vangistaja on ei keegi muu kui võimsa kuritegeliku perekonna pea, uskumatult nägus Don Massimo Toricelli. Mees on otsustanud naise iga hinna eest endale saada ja tal on selleks oma põhjused. Mõni aeg tagasi elas ta üle rünnaku oma elule ning koomas olles nägi ta ilmutust: kaunitari, kes on täpselt selline nagu Laura. Ärgates andis ta vande naine üles leida ja enda omaks teha, saagu mis saab. Massimo lubab Laurale, et hoiab teda vangistuses 365 päeva. Kui naine selle aja jooksul ise temasse ei armu, laseb mees tal minna. Juhul kui Laura peaks põgeneda proovima, ähvardab mees ta üles leida ning hävitada kogu ta pere.

Laura on varsti oma nägusast ja võimsast vangistajast lummatud. Ent kohe, kui neil tekib habras ja riskirohke suhe, ähvardavad kontrollimatud jõud nad teineteisest lahku viia …

Blanka Lipińska on rahvusvaheliste esikohamenukite autor. Triloogiat, mille esimene raamat on «365 päeva», on tõlgitud ligi 30 keelde, müüdud enam kui 100 riigis ning trükitud miljoneid eksemplare. Ta on autor pigem soovist kui vajadusest ja kirjutab raha asemel lõbu pärast. Ta armastab tätoveeringuid, hindab ehedust ja väärtustab altruismi. Nördinud seksuaalse avatuse puudumise pärast, otsustas ta alustada arutelu kire erinevate külgede üle. Ta ütleb meelsasti, et seksist rääkida on sama lihtne kui õhtusööki valmistada.

Tema enimmüüdud romaan «365 päeva» on aluseks ühele 2020. aasta maailma edukaimale Netflixi filmile. Film püsis 10 päeva esikohal, mis on edetabeli ajaloo kõrgeim koht. Netflixi film «365 Days: This Day» linastus 27. aprillil 2022 ja tõusis esimese nädalaga ligi 90 riigis esikohale.