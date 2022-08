12 rüütlit ehk ehk mitu poega oli Lembitul?

Ma olen mõelnud Teise maailmasõja peale kuid see teema on liiga politiseeritud ja vabadusvõitlus laskurkorpuse vormis on asendunud teooriaga vabadusvõitlusest Saksa vormis. Sel ajal kui oli Sinimägede lahing lõppemas viskasid Saksamaa liitlased Türgi, Rumeenia ja Ungari seljast Saksa vormi, sest nende riikide intelligence service sai aru, et Saksa vormis saab aastal 1944 vaid vabadust kaotada!

Igatahes paar kõrvaltegelast sattuvad punaarmeesse mobiliseerimise käigus aastal 1941, Velikije Luki all jooksevad nad üle sakslaste poolele ja Sinimägede all augustis vahetavad jälle poolt. Velikije Luki lahing oli veresaun, kus tuhanded langesid ja said haavata ning teadmata kadunuks jäi 2020 laskurkorpuse võitlejat, kellest umbes 850 jõudis tagasi Eestisse. Sinimägede all lasi ka samas suurusjärgus meest ehk veerand leegionist rindelt jalga esimesel võimalusel. Ja kui sünniaasta oli 1925, siis ehk heal juhul jõudis vapper kodanik ka Rahvarinde asutamisele ja Hirveparki ning Ülemnõukogusse ning ka mõne tehase tasku pista. Arvan, et on toredaid prototüüpe, keda iseloomustab täpselt ajastatud poolevahetus või siis õnnelik komistamine.