«Ta arvab, et on kaval, aga lõpuks jääb ta ikkagi vahele. Tema «mureliku abikaasa» etendus hakkab läbi paistma»

Chris on köögi nurgas väikese laua katnud, kitsa valgete lilledega vaasi kõrval on presskohvikann. Vaasi ostsin ma samal ajal kui meelespeaõitega voodipesu, siis ostsin veel paar pehmet halli patja elutuppa ja mõned uued käterätikud. Mul on kõigist neist asjadest fotod. Chrisile mu valik muljet ei avaldanud, aga ega ma seda ei oodanudki. Käterätikute pärast läksime ükskord lausa tülli. Tema ema oli meile pulmadeks käterätikud kinkinud, aga mul tuli need ära visata, sest need läksid juuksevärviga kokku, aga mul ei olnud julgust sellest Chrisile rääkida. Olin lootnud, et saan need samasugustega asendada ja kuivatuskapis on need nagunii kõik segi, nii et ta ei saa arugi, aga ta märkas otsekohe. Loomulikult nägi ta seda, ta paneb alati tähele, kui midagi on teisiti kui peaks. Sellest ajast peale, kui me kokku kolisime, olen ma hirmsasti vaeva näinud, et kõik oleks kindlalt korras. Ma vaatan isegi seda, et tualettpaberirull oleks õiget pidi hoidikus, ja panen pesu masinasse tema täpsete juhiste järgi, sest ma tean, et ta märkab otsekohe, kui midagi on vales kohas, ei ole päris joone peal ega käi täpselt selle korra järgi, mille tema on maailmas kehtestanud. Ta on mind süüdistanud selles, et ma olevat räpakas. Hajameelne. Täielik häda ja viletsus. Just nagu su ema.