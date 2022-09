OTSE ⟩ Rootsi ajakirjanik J.K Tamminen esitleb raamatut Estonia huku saladustest

Parvlaeva Estonia uppumine 28. septembril 1994. aastal vapustas kogu maailma. 989-st pardalolijast uppus 852. Estonia juhtumit on uuritud laeva uppumise hetkest saati ning selle kohta on kogunenud pidevalt uut ja vastuolulist tõendusmaterjali. Kas me ka päriselt teame, mis ja miks juhtus?